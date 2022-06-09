Вашингтон, 9 июня, 2022, 17:52 — ИА Регнум. В США за неделю увеличилось количество граждан, обращающихся за пособиями по безработице, сообщает 9 июня Reuters.

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Согласно данным министерства труда США, количество первичных обращений за пособиями за последнюю неделю выросло на 27 тысяч и составило 229 тысяч. При этом ранее опрошенные изданием экономисты прогнозировали, что эта цифра составит 210 тысяч.

Напомним, в марте количество заявок на пособия по безработице в США снижалось до полувекового минимума в 166 тысяч. При этом, согласно официальным данным, в последний день марта в стране было открыто рекордное количество вакансий — 11,5 миллиона.

С тех пор количество новых заявок на пособия варьируется в достаточно узких пределах, отмечает издание. Они упали после рекордно высоких уровней 2020 года, когда показатель достигал 6,137 млн.