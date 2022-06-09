Волгоград, , 16:55 — REGNUM В Волгоградской области за последние сутки 195 человек завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июня в региональном оперативном штабе. От осложнений скончался один человек.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Всего в Волгоградской области подтверждено 222 663 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 214 103 человека, скончались от осложнений 6 884 жителей. В стационарах и амбулаторно лечатся 1 676 пациентов.

По данным федерального оперштаба, за сутки в ковид-госпитали поступили 27 человек.