Санкт-Петербург, , 16:40 — REGNUM Средняя стоимость автомобилей на вторичном рынке Санкт-Петербурга к концу мая 2022 года снизилась на 15% по сравнению с показателями марта текущего года.

Автомобили Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным группы компаний «Прагматика», средняя цена подержанных машин в автосалонах Петербурга опустилась ниже 1 млн рублей, хотя еще в начале весны она составляла почти 1,1 млн рублей.

Наибольшей популярностью у петербургских покупателей пользуются автомобили с пробегом брендов LADA, KIA, Hyundai, Nissan и Renault.

Треть сделок по продаже автомобилей с пробегом в петербургских автосалонах в мае оформлялась в кредит. В марте этот показатель составлял всего 9%, а в апреле — 18%.

«Дилеры, понимая, что в нынешнем году направление машин с пробегом станет для них основным, направляют свои ресурсы на пополнение склада и расширение предложения, — объясняет ситуацию руководитель направления Автомобили с пробегом ГК «Прагматика» Александр Сурков. — При этом покупательская активность заметно сместилась в сегмент автомобилей до 1 млн рублей — в мае на такие сделки приходилось 80% всего спроса. Клиенты отказываются от покупки более дорогих машин, в том числе, из-за высокой стоимости обслуживания или необходимости оплачивать более дорогие кредиты».

Напомним, индекс контрактования новых легковых автомобилей у дилеров Санкт-Петербурга в апреле 2022 года сократился на 62%.

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