Москва, 9 июня, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, по всей видимости, согласился передать суверенитет своей страны Польше. Об этом 9 июня в своем телеграм-канале написала политолог Вероника Крашенинникова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Как заявил Директор СВР России С. Е. Нарышкин, по поступающей в Службу внешней разведки РФ информации, грёзы польских властей о возвращении «Восточных кресов» воплощаются в конкретные действия», — сообщила политолог.

Эксперт пояснила, что Варшава усиленно подталкивает режим Зеленского к передаче контроля над важнейшими государственными функциями и учреждениями. В качестве примера таких действий она привела информацию о том, что с согласия Киева польская сторона размещают у себя резервный центр обработки данных государственной налоговой службы Украины, под предлогом «повышения эффективности» ведомства.

«Основные задачи по монтажу оборудования ГНСУ на территории Польши взяла на себя аффилированная с местными спецслужбами технологическая компания SILTEC. Методическое сопровождение и поддержку операции оказывают представители американских цифровых гигантов DELL, IBM и CISCO», — написала политолог.

По её мнению, эти действия открывает польско-американскому тандему доступ к сведениям государственной важности, что говорит о фактической аннексии Украины Польшей.

«В бизнесе такую «сделку» можно было бы отнести к категории слияний и поглощений. Но государство — не частная корпорация, и в данном случае мы видим, что киевская хунта уже согласилась с аннексией Украины Польшей и добровольно сдаёт ей государственный суверенитет», — подытожила Крашенинникова.