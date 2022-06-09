Кабул, 9 июня, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Местные власти в афганской провинции Пактика сообщили, что пакистанские солдаты застрелили гражданина Афганистана при попытке пересечения линии Дюранда в Дарвозайе-Ангур уезда Бармал. Об этом пишет 9 июня газета «8 Собх».

Убийство

Мохаммад Амин Худайфа, глава отдела информации и культуры провинции Пактика, сообщил, что инцидент произошёл вечером 8 июня.

По словам Худайфы, пакистанские военные передали тело убитого талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).