Варшава, , 16:05 — REGNUM С 1 июля перестанет действовать постановление МВД Польши о запрете нахождения посторонних лиц в 183 населённых пунктах в Подляском и Люблинском воеводствах на границе с Белоруссией. Об этом сообщил в соцсетях министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

Белорусская граница Иван Шилов © ИА REGNUM

«1 июля перестанет действовать постановление МВД о временном запрете пребывания в 183 населенных пунктах на приграничной территории Подляского и Люблинского воеводств. В то же время воевода Подляский введет запрет на нахождение в пределах 200 метров от линии государственной границы», — цитирует Каминьского «Польское радио».

Ранее пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальска сообщила о том, что построено уже 130 километров заграждений на границе с Белоруссией. Строительство заграждений на 186 километрах польско-белорусской границы началось 25 января.

Со 2 сентября по 30 ноября 2021 года в приграничной зоне на границе с Белоруссией действовал режим чрезвычайного положения. С 1 декабря 2021 года его сменило постановление МВД о временном запрете на нахождение посторонних в 183 приграничных населённых пунктах Подляского и Люблинского воеводств, 2 марта этот режим был продлён.