Красносулинский район, Ростовская область, 9 июня, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Ростовская полиция нашла детей, которых родная мать отдала посторонним людям. Девочка и мальчик некоторое время проживали в чужих семьях в других регионах России. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 9 июня.

О детях не подумали

Инцидент случился в Красносулинском районе. О пропаже детей стало известно спустя полгода. В январе инспекторы навестили неблагополучную семью, детей дома уже не было. Мать пояснила, что якобы отдала сына и дочь временно пожить у родных. Свой поступок она пояснила трудным материальным положением.

«В ходе проверки было установлено, что мать решила прибегнуть к услугам одного из нотариусов и передала своих детей по нотариальной доверенности людям, которые проживают в других субъектах Российской Федерации и не являются ей родственниками», — уточнили в ведомстве.

Дети были изъяты из семей, а в отношении матери был составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию несовершеннолетних.

Красносулинский районный суд лишил женщину родительских прав. Дети помещены в социально-реабилитационный центр.