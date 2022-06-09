Москва, 9 июня, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Экономика ЕС страдает от постепенного наложения сразу трех кризисов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев.

Евросоюз

«В ЕС формируется постепенное наложение нефтяного, газового и энергетического кризисов, что с большой долей вероятности приведет к периоду стагфляции, который может продлиться больше года, — сказал Гусев. — Дело в том, что цены, например на топливо, в подавляющем большинстве европейских стран выросли по сравнению с 2020 годом в два, а то и в четыре раза. Когда цены растут так резко, то производство в целых секторах экономики становится менее выгодным, резко снижается выпуск продукции, и все это приводит к снижению темпов роста ВВП. Тем более что, по официальным прогнозам Всемирного банка, темпы глобального роста экономики могут снизиться на 2,7 процентных пункта».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский заявил о приближении нового кризиса, который полностью переформатирует глобальную экономику и финансы.