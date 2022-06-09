Нью-Йорк, США, 9 июня, 2022, 15:44 — ИА Регнум. «Пакетно» намеревается решить проблему Организация Объединенных Наций (ООН) — вывозить зерно с Украины и параллельно обеспечить вывоз зерна из РФ. Об этом 9 июня рассказал постпред России при ООН Геннадий Гатилов в эфире телеканала «Россия 24».

Зерно

Как подчеркнул Гатилов, с российской стороны не существует никаких препятствий для вывоза зерна с Украины.

«И ООНовским представителям были даны конкретные предложения, как это можно было бы сделать, и в каких количествах Россия готова экспортировать и зерно, и удобрения. Здесь вопрос к украинской стороне. ООНовцы хотят решить этот вопрос пакетно, то есть вывоз зерна из России и украинского зерна — это вторая часть пакета», — сказал он.

Также постпред РФ уточнил, что Москва и в ходе контактов с ООН, и в ходе других контактов говорит о своей конструктивной позиции и готовности решать эту проблему «незамедлительно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты вместе с рядом стран создали план по наращиванию производства продуктов питания и удобрений.