Донецк, , 15:35 — REGNUM Украинская артиллерия обстреляла посёлок Гольмовский и город Ясиноватая. Об этом 9 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. (с) Пресс-служба министерства обороны Украины

В 13:45 нанесён удар с позиций в населённом пункте Кодема. По Гольмовскому выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

В 14:30 из Авдеевки открыли огонь по Ясиноватой. Выпущено 14 снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска открыли огонь по Донецку и Еленовке.