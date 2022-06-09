Донецк, , 15:28 — REGNUM Украинские силовики обстреляли Донецк с применением установок «Град». Об этом сообщает 9 июня представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Обстрел зафиксирован в 15:00 мск с позиций ВСУ в Авдеевке. По Киевскому району Донецка выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град».

Киевский район ранее обстреляли из «Градов» в 13:46. По городу также выпустили 20 ракет.

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