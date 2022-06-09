Москва, 9 июня, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Городам воинской славы России — Ростову-на-Дону и Таганрогу — вручили мечи Победы. Церемония состоялась сегодня, 9 июня, в зале Славы Музея Победы на Поклонной горе в Москве. Мечи Победы были торжественно переданы на вечное хранение 45 городам воинской славы.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Музей Победы на Поклонной горе

«Я сердечно поздравляю жителей этих городов, руководителей регионов, членов делегаций, ветеранов с этим знаковым событием. Я хочу передать низкий поклон всем вашим героическим землякам: и тем, кто нерушимой стеной стоял на защите своего Отечества в годы Великой Отечественной войны, и тем, кто сегодня принимает участие в специальной военной операции, защищая безопасность, суверенитет, независимость своей страны, спасая мирных жителей Донбасса», — отметила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Слава победителей не померкнет никогда. Мужество и храбрость защитников Родины остаются образцом беззаветной преданности и верного служения стране», — отметил донской губернатор.

Клинки вручную выкованы уральскими кузнецами. Именно на Урале в годы Великой Отечественной войны ковалось оружие Победы. На каждом мече высечены слова Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Ножны украшены орденом Победы и портретами русских полководцев.