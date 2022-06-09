Брюссель, 9 июня, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Грузия ранее была передовой страной в проведении курса на евроинтеграцию, но теперь »потеряла скорость и твёрдую приверженность демократическим реформам». Об этом 9 июня заявила на заседании Европарламента депутат от Эстонии Марина Кальюранд.

Estonian Foreign Ministry Марина Кальюранд

«Призываю грузинских политиков из правящей партии и оппозиции воспринять сегодняшнюю дискуссию как последнее предупреждение, — сказала евродепутат. — Окно возможностей пока ещё открыто».

Кальюранд призвала политические силы Грузии прекратить склоки и начать вместе проводить реформы. По её мнению, якобы этого ожидают от властей жители республики.

Напомним, Грузия 3 марта подала заявку на вступление в ЕС, и в связи с этим Брюссель прислал ей анкету-опросник. Тбилиси передал ответы в срочном порядке к 10 мая. При этом в Брюсселе напомнили, что правительство Грузии застопорило проведение обещанной судебной реформы.