Донецк, 9 июня, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Восстановительные работы идут на мемориале Саур-Могила в Донецкой Народной Республике, его часть посвятят спецоперации по освобождению Донбасса. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил 9 июня в своём телеграм-канале.

Pravdnr.ru Празднование Дня Победы у мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР

Мемориал на кургане вблизи Донецка открыли в 1967 году в память о боях Красной армии с нацистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. В 2014 году украинские каратели почти разрушили его.

«На Саур-Могиле вовсю идут восстановительные работы, часть мемориала будет посвящена нынешним событиям», — написал Пушилин.

Ранее власти ДНР решили не только восстановить исторические рельефы мемориала, но и изготовить новые, посвящённые событиям 2014–2022 годов.

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