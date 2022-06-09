Кабул, 9 июня, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В продолжение усилий афганского персонала по ремонту разрушенного Соединёнными Штатами авиапарка, к полётам подготовлены ещё два самолёта афганских ВВС.

Oleg V. Belyakov Военно-транспортный самолёт Ан-32

Как сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним», пресс-секретарь министерства обороны Афганистана Инаятулла Хоразми заявил, что благодаря усилиям афганских технических специалистов один самолёт Ан-32 и один С-208 были отремонтированы, и их первые полёты прошли успешно.

Он добавил, что на момент падения Кабула в Афганистане не было ни одного действующего самолёта и что иностранные силы, перед своим уходом, повредили все самолёты и вертолёты.

Ранее Харазми заявлял, что местные специалисты отремонтировали около 60 повреждённых вертолётов и самолётов.

После кабульской катастрофы пилоты бывшего правительства угнали несколько единиц воздушной техники в Узбекистан и Таджикистан, но эти страны до сих пор отказываются передать их правительству талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Заместитель официального представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамулла Самангани сообщил, что количество угнанных вертолётов и самолётов составляет около 40 единиц, и добавил, что ведутся переговоры с таджикскими и узбекскими официальными лицами об их возврате.