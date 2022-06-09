Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 212 новых носителей COVID-19, это на 11 заразившихся меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили 9 июня в региональном оперштабе. По суточной заболеваемости Петербург остается на втором месте в РФ, незначительно отставая от Москвы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За последние сутки от ковида в Петербурге скончались 11 человек (+1 к уровню предыдущих суток), смертность держится примерно на этом уровне уже продолжительное время. За сутки в Петербурге выздоровели 257 человек (-79).

В шести городских стационарах Петербурга, принимающих пациентов с коронавирусом, развернута 1341 койка. На них сегодня находятся 1014 человек (-28). За минувшие сутки в стационары поступило 96 пациентов (-3), выписаны из больниц по выздоровлению 108 пациентов (+7). В реанимации находятся 162 пациента (+5), к аппаратам ИВЛ подключены 29 больных (+2).

На амбулаторном лечении от ковида в Петербурге находятся 1634 человек, за сутки число таких больных уменьшилось на 12 человек.

Всего за время пандемии в Петербурге было выявлено 1 531 826 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 495 368 человек, скончался от ковида 33 931 человек.

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