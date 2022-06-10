Москва, 10 июня, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Усиление воинского контингента Германии в Литве не несёт реальной угрозы России. Об этом 7 июня ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Литва

«Все эти движения на границах ЕС вблизи России не означают, что НАТО или Германия готовятся к нападению на Россию», — заявил эксперт.

Например, со стороны канцлера Германии Олафа Шольца посылка своих военных и техники в Литву — это всего лишь ответ на критику внутри собственного коалиционного правительства на «нерешительность» и на слабое реагирование на угрозы со стороны России, пояснил Борисов.

«Канцлеру не хотелось бы еще больше вмешиваться в конфликт на Украине. Поэтому такими действиями в Литве он создает видимость собственной военной активности. Поэтому никакой практической угрозы немецкие войска на наших границах не несут. Психологическое давление, причем очень серьезное — да. Реальной угрозы нет», — заключил политолог.

Напомним, что Германия усилила свой воинский контингент в Литве на пятьсот человек.