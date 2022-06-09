Москва, , 14:00 — REGNUM Информацией о дальнейшей судьбе украинских пленных с завода «Азовсталь» в Мауриполе, которые были переведены на территорию РФ, не располагают в администрации президента России. Об этом 9 июня рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (запрещённая в России организация) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

«Я не могу ответить на этот вопрос. Мы не располагаем такой информацией», — сказал он, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе украинских пленных с «Азовстали», переведенных на территорию России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что от выбора жителей освобожденных от киевских боевиков районов Украины будут зависеть назначения чиновников на этих территориях.