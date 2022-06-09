Москва, , 13:58 — REGNUM Изоляция России невозможна. Это касается и технологической сфере. Об этом 9 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Никто не говорит об изоляции. Изоляция России невозможна, несмотря на то, что недружественные, а точнее враждебные по отношению к нам страны пытаются нас изолировать в экономическом, политическом, торговом планах», — указал официальный представитель Кремля.

Песков уверен, что такие попытки будут безуспешными.

«Это у них не получается и не получится, потому что в современном мире невозможно изолировать страну, тем более такую огромную, как Россия», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул и то, что ни одна страна сама не будет стремиться к изоляции.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что западные страны предпринимают попытки изолировать Россию и разрушить экономику страны. Он подчеркнул, что это одна из целей враждебной политики, проводимой Западом в отношении Москвы. При этом он отметил, что таким планам западных стран «сбыться не суждено».

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