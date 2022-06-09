София, 9 июня, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Более 300 представителей крупнейших экологических организаций Болгарии собрались у здания министерства сельского хозяйства страны в Софии на акцию протеста с требованием отменить положение, разрешающее вырубку лесов в ряде болгарских природных заповедников. Об этом 9 июня сообщает БНР.

Nathan Keirn Протест

По свидетельствам очевидцев, участники акции развернули плакаты с надписями «Хватит убивать природу!» и «Лучше — рубите себе руки!». В толпе манифестантов звучат антиправительственные лозунги.

Несмотря на то, что указанная акция не была санкционирована местными властями, полиция не предпринимает мер по разгону участников мероприятия.

Напомним, 1 июня правительство Болгарии одобрило документ, регулирующий лесозаготовки в нескольких рекреационных зонах страны.