Москва, 9 июня, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Специальная военная операция России на Украине завершится после того, как будут выполнены задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 9 июня заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент Путин обозначил задачи, стоящие для этой специальной военной операции, — сказал Песков. — Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью депутат Госдумы Адам Делимханов («Единая Россия») допустил, что спецоперация может закончиться уже в 2022 году.