Москва, 9 июня, 2022, 13:54 — ИА Регнум. От выбора жителей освобожденных от киевских боевиков районов Украины будут зависеть назначения чиновников на этих территориях. Об этом 9 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это будет зависеть от выбора людей, которые живут в этих освобожденных районах», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, могут ли в дальнейшем чиновники из России занять посты на освобожденных территориях Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины завершится тогда, когда будут выполнены стоящие перед ней задачи.