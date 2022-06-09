Москва, 9 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Российский газ уже перестал поступать потребителям в тех странах, чьи власти отказались платить за него по новым правилам. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 9 июня журналистам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он отметил, что новых отключений в планах нет, система налажена и работает. Те, кто получает газ, работают по новой схеме, прописанной в президентском указе.

«Они уже отключены», — сказал Песков о тех странах, которые не перешли на новую систему оплаты газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о переходе на новый порядок оплаты поставок российского газа. Покупатели из недружественных стран должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который затем переведёт эти средства на рублёвые счета импортеров.

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