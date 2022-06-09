Тбилиси, 9 июня, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Сотрудники Таможенной службы Грузии задержали на границе с Арменией партию контрабандных сигарет, общая стоимость которых составляет порядка 0,5 млн лари (около $170 тыс.). Об этом 9 июня сообщает пресс-служба Службы доходов министерства финансов Грузии.

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«В рамках совместной операции, проведенной министерством финансов и МВД, Группа контейнерного контроля задержала беспрецедентное количество незадекларированных сигарет на таможенном посту Ниноцминда», — говорится в сообщении.

По данным, пресс-службы таможенники нашли контрабандный груз в трёх грузовых автомобилях. Материалы дела переданы следователям Службы доходов.