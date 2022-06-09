Спецоперация ВС РФ закончится, когда будут выполнены ее задачи — Песков
Москва, 9 июня, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Специальная военная операция Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины завершится тогда, когда будут выполнены стоящие перед ней задачи. Об этом 9 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент (России Владимир) Путин обозначил задачи, стоящие для этой специальной военной операции. Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
При этом Песков не стал комментировать вопрос о том, можно ли считать успешным завершение спецоперации ВС РФ на Украине при действующем руководстве этой страны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что технологическая изоляция России невозможна.