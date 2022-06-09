Москва, 9 июня, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Специальная военная операция Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины завершится тогда, когда будут выполнены стоящие перед ней задачи. Об этом 9 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент (России Владимир) Путин обозначил задачи, стоящие для этой специальной военной операции. Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Песков не стал комментировать вопрос о том, можно ли считать успешным завершение спецоперации ВС РФ на Украине при действующем руководстве этой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что технологическая изоляция России невозможна.