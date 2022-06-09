Сана, 9 июня, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Лидер йеменского оппозиционного движения «Ансаралла», члены которого также известны как хуситы, Абдул-Малик аль Хуси заявил, что Саудовская Аравия ищет союза с Израилем. Об этом 9 июня сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на заявление лидера хуситов.

المصور أنس الحاج Флаг Йемена

По его словам, власти Саудовской Аравии «тайно» ведут переговоры с Израилем о поставке систем ПВО и других вооружений, чтобы отражать ракетные обстрелы с йеменской территории.

«У нас есть ракеты большой дальности и высокой точности, и современные американские технологии не смогли им противостоять. Саудиты искали помощи у всего мира, чтобы получить любые системы, которые сбили бы наши ракеты, пока они не дошли до того, чтобы выпрашивать у израильского врага», — заявил Абдул-Малик аль Хуси.