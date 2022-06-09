Самара, 9 июня, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Руководители предприятий Самарской области выразили готовность внести свой добровольный вклад в восстановление мирной жизни в Донбассе. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

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Сообщается, что глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился с руководителями промышленных предприятий, дорожных и строительных компаний, которые выразили готовность внести добровольный вклад в восстановление мирной жизни на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

Отмечается, что на совещании были рассмотрены вопросы оказания поддержки г. Снежное ДНР, при этом первостепенной задачей является подготовка к отопительному сезону и к новому учебному году.

«Сегодня жителям этого города нужна помощь в восстановлении городского хозяйства, нормальных человеческих условий. Это касается жилого фонда, транспортной, инженерной инфраструктуры, социальных объектов. Сейчас нами проводится большая работа по взаимодействию и оказанию помощи. И хотел бы с вами посоветоваться, как бизнес-структуры Самарской области могут включиться в начатую добровольными бригадами региона работу — важную и нужную сегодня для защитников Донецкой Народной Республики», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Сообщается, что в городе Снежное уже работают врачи-добровольцы из Самарской области. Предприятия области вместе с жителями региона участвуют в формировании гуманитарных конвоев. Некоторые организации региона поставили в Снежное спецтехнику и командировали туда своих специалистов.

Азаров поблагодарил тех, кто реальными делами помогает восстановить в Снежном мирную жизнь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 27 мая руководство Самарской области заключило соглашение с администрацией Снежного о сотрудничестве.