Москва, 9 июня, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Технологическая изоляция России невозможна, заявил 9 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, сказанным в ходе общения с журналистами, изоляция России, в том числе технологическая, невозможна, несмотря на попытки недружественных стран.

Также Песков оценил будущее украинского языка в Донбассе. Он сказал, что решение о том, останется ли украинский язык государственным, примут жители.