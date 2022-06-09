Кабул, 9 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. После захвата Кабула заявления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о восстановлении мира и стабильности в Афганистане на различных фронтах потерпели неудачу. Участившиеся нападения «Вилаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующее в Афганистане и Пакистане), главного врага талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поставили движение перед серьёзными вызовами в сфере безопасности. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Фронт национального сопротивления восстанавливает свои позиции в регионе после крупного поражения от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сентябре 2021 года. События находятся на критической стадии. Даже Пакистан, единственный союзник талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в регионе, прекратил свою поддержку.

После событий августа 2021 года начало формироваться сопротивление талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако эти усилия несколько замедлились из-за военных ударов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их близости к Исламабаду. По данным Института военных исследований, Фронт национального сопротивления, который возглавляет список организаций, борющихся с радикалами, наряду с другими антиталибскими (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группировками начал своё весеннее наступление. Силы сопротивления, не имеющие какой-либо внешней поддержки, разбросаны по провинциям; это помешало началу всеобщего восстания. Чтобы свергнуть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), этим группировкам необходимо внести изменения в свою стратегию и наладить взаимодействие между собой.

Взгляд в прошлое

Сложившаяся для Фронта сопротивления ситуация уже встречалась в истории. В конце 1990-х годов знаменитый полевой командир Ахмад Шах Масуд возглавил сопротивление талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сегодня его сын Ахмад Масуд олицетворяет наследие этого народного сопротивления и борется за свержение режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Панджшер, старый оплот Масуда, стал нынешним центром сопротивления. Благодаря своему геостратегическому положению, окружённая Гиндукушем Панджшерская долина предоставляет огромное тактическое преимущество для ведения партизанской войны. Панджшерская долина была единственным районом, который сопротивлялся талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после падения Кабула, и, как заявили в Европейском парламенте, успех талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в битве за контроль над Панджшером стал возможен благодаря пакистанской поддержке с воздуха.

За последние два месяца сопротивление добилось значительного прогресса на различных фронтах в провинциях Панджшер, Парван, Каписа, Бадахшан, Балх и Тахар. Только в Панджшере Фронт национального сопротивления имеет 17 баз. Кроме того, им удалось захватить ключевые районы в уездах Базарак, Кухистан, Париян в Панджшере, а также в уездах Андараб и Талха-ва-Барфак в провинции Баглан. Также генерал Сами Садат, бывший командующий спецназом и один из сторонников Масуда, заявил о своей готовности координировать усилия в борьбе с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), якобы, не замечают любые действия или угрозы в адрес своего режима, но на самом деле они боятся текущих действий Фронта национального сопротивления, и это ставит их в ситуацию, когда они вынуждены идти на переговоры с фронтом. Это видно из попытки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) встретиться с лидерами Фронта сопротивления 21 января текущего года в Тегеране. Тогда делегация во главе с министром иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Ханом Моттаки провела встречу с членами фронта. Эти встречи не дали положительных результатов, так как обе стороны не смогли добиться поставленных целей.

В отличие от 1990-х годов, когда сопротивление пользовалось международной поддержкой со стороны крупных игроков, таких как Иран, Индия, Саудовская Аравия и США, сейчас Иран подвергается критике за его роль в провоцировании мятежей, а Индия практически вышла из «афганской игры». Соединённые Штаты закрыли свою главу в Афганистане, не имея особых стимулов для участия в региональной политике. Таким образом, в отсутствие международной поддержки сопротивление оказывается в изоляции и неподготовленным к борьбе с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Острая потребность в единстве

В отсутствие международной поддержки основной проблемой, с которой сталкиваются эти группировки, является межгрупповая конкуренция между ними. Это внутреннее соперничество мешает им предпринимать наступательные действия. Помимо Фронта национального сопротивления, несколько других группировок ведут боевые действия в районах, где они пользуются влиянием. Из-за своих идеологических и политических различий эти группировки часто являются соперниками, что осложняет перспективу достижения единства. Основное заблуждение относительно этих групп сопротивления состоит в том, что они являются антипуштунскими силами. Но пуштуны, показавшие сильную склонность к сопротивлению, демонстрируют большую сплочённость. Силы сопротивления обладают возможностями проводить мелкомасштабные атаки против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в индивидуальном порядке; им не хватает военных и финансовых ресурсов для начала совместного наступления.

Если оставить в стороне разногласия, эти силы должны ответить на более серьёзный вызов, исходящий от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые поставили Афганистан на грань полного краха. Для борьбы с этой угрозой разобщенные силы сопротивления должны образовать единый фронт и действовать под единым руководством. Амрулла Салех, бывший первый вице-президент Афганистана, заявляет, что проводит тесные консультации с региональными партнёрами по вопросам, связанным с Фронтом сопротивления. Недавно Ахмад Масуд подтвердил заявления Салеха и призвал к созданию Высшего совета национального сопротивления, объединяющего все вооружённые группировки под одной крышей. В целом, эти группировки способны противостоять талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и могут вынудить их пересмотреть вопрос о создании переходного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Работа над ошибками

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются обрести международную легитимность. В то же время строгие правила группы в отношении гражданских лиц, особенно женщин, усиливаются, и нет никаких признаков их смягчения. Однако этот вопрос вызвал сильные протесты в международном сообществе, и даже ближайшие партнёры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуждают их политику. Кабинет министров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) состоит только из лояльных членов движения, религиозных деятелей и представителей экстремистской «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и не включает кого-либо извне.

Доктор Арин Шарифи, бывший руководитель отдела оценки угроз Совета национальной безопасности Афганистана, так прокомментировал это: »Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен действовать мудро, чтобы избежать будущей конфронтации с вооружённым сопротивлением. Для этого они должны рассмотреть вопрос создания переходного правительства, состоящего из людей, не входящих в их собственную группировку».

Рост недовольства населения талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может стать отличной перспективой для привлечения сторонников и новых кадров как основной силы Фронта национального сопротивления. В военно-стратегическом отношении талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в прошлом году сформировали единый фронт в своей военной операции по оккупации Афганистана, но главная проблема в том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не едины. Лидерство в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оспаривают различные фракции. Те, кто отвечает за администрирование, состоят в основном из радикальных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не имеют управленческого опыта. Эти внутренние разногласия могут предоставить Фронту национального сопротивления хорошую возможность использовать их в качестве политического рычага в своих интересах. Для лидеров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет серьёзным ударом, если боевики, верные движению, начнут отворачиваться от них, и в конечном итоге они потеряют свои главные кадры.

Будущие последствия

Спорадическое сопротивление без международной поддержки будет неэффективным и обречено на провал в войне против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Из-за экстремистской политики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их неспособности управлять Афганистаном региональные партнёры группировки, включая Россию и Китай, столкнутся с трудностями в сохранении этого партнёрства. Не должно удивлять, если эти страны перейдут на другую сторону и превратятся из союзников во врагов. Им может казаться, что у сил сопротивления больше возможностей и лучший административный опыт для защиты их интересов благодаря административным навыкам и опыту работы в управлении Афганистаном.

Учитывая, что Индия уже давно пользуется большой популярностью среди лидеров сопротивления, в ближайшие дни можно ожидать проведения экстренных переговоров по инициативе Нью-Дели. Готовность и мотивация США и Запада к военному вмешательству в Афганистан — нулевая. В настоящее время для Запада предпочтительнее внимательно следить за ситуацией в Афганистане и угрозами, которые представляет для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Фронт национального сопротивления.

Это будет видно только тогда, когда эти разрозненные искры зажгут пожар полномасштабной войны: пожар, который приведёт к гражданской войне и усугубит страдания афганцев, уставших от пяти десятилетий войны, отмечает издание.