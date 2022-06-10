Боржоми, Грузия, 10 июня, 2022, 03:42 — ИА Регнум. Народный защитник (омбудсмен) Грузии Нино Ломджария намерена встретится с бастующими 10-й день работниками заводов по розливу минеральной воды «Боржоми», сообщает 9 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Хуберт фон Геркомер. Забастовка. 1891

Работа обоих завода «Боржоми» парализованы, бастующие заявляют, что протесты и пикетирование не прекратятся, пока их требования не будут удовлетворены.

«У нас была связь с омбудсменом, она собирается приехать сегодня днём. Перед этим мы обратились к ней с просьбой установить факты дискриминации, а дискриминация на самом деле имеет место в отношении работников завода «Боржоми», поэтому мы с нетерпением ждём решения, которое соответствует действительности. Протест будет продолжаться, и этот протест будет постоянным до тех пор, пока не будут выполнены требования и защищены трудовые права работников», — заявил представитель профсоюза Георгий Диасамидзе.

Напомним, что из-за введения западных санкций против владельца «Боржоми» российского бизнесмена Михаила Фридмана компания понесла серьёзные убытки и была вынуждена остановить производство.