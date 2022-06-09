Донецк, , 12:55 — REGNUM Вооруженные украинские формирования занимают гражданскую инфраструктуру на славянском направлении и используют мирное население как «живой щит». Об этом 9 июня сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате перемалывания украинских боевиков на славянском направлении ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) продолжают занимать гражданскую инфраструктуру в городе, используя население в качестве «живого щита», — говорится в сообщении.

Также указывается, что часть киевских боевиков пытается покинуть регион, для чего вступает в локальные стычки с собственными сослуживцами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Яковлевка, а также город Ясиноватая в ДНР.

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