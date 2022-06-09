Москва, , 13:08 — REGNUM Митинги в Молдавии, несмотря на понимание населением, кто виноват в росте цен, ни к чему не приведут, так как не финансируются извне и не способны расшатать режим Майи Санду. Об этом 9 июня ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Молдавии, в условиях экономического кризиса, выражающегося в росте цен на продовольствие, топливо и ЖКХ, выступления общественности стали закономерностью. Что примечательно, так это смешение социально-экономических и политических лозунгов. Это означает, что население Молдавии отлично понимает, кто виноват в падении уровня жизни в стране, ставшем следствием неуклюжей внутренней и внешней политики нынешнего молдавского правительства», — заявила эксперт.

Однако, по мнению политолога, эти выступления ни к чему не приведут. В Молдавии выступления такого рода имели результат лишь однажды — в 2009 году, когда оппозиция щедро финансировалась извне.

Протесты в Кишиневе VargaA

«Тогда произошла смена политического режима. Ничего подобного сегодня мы не наблюдаем. Молдавская оппозиция пока не демонстрирует реального стремления объединиться, консолидироваться и объединить усилия в борьбе с властью», — подытожила Харитонова.

С профессором Харитоновой согласен научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин:

«Митинги с экономическими лозунгами переходят в формат политический, а именно задержание экс-президента Игоря Додона. К сожалению, но на успех надеяться не стоит. Инфляция есть везде в странах Европы, а именно туда стремится Молдавия. Потому и трактовать ее можно как привитие европейских ценностей».

Напомним, что в Кишинёве проходят митинги оппозиционных партий, митингующие выдвигают экономические и политические требования.