Пекин, 9 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Рост товарооборота между Россией и Китаем составил 28,9% за период с января по май в годовом исчислении. Он достиг $65,81 млрд, сообщает 9 июня Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

shibeauty Пекин. Китай

По данным управления, экспорт из Китая в Россию за указанный период вырос на 7,2% — до $24,56 млрд. Импорт из России товаров и услуг вырос на 46,5%, до $41,25 млрд.

Положительное сальдо России за январь–май достигло $16,69 млрд. Показатель вырос относительно прошлогодней отметки почти в 3,5 раза. В мае две страны наторговали на $14,59 млрд, это примерно на 15% больше по сравнению с апрелем.

Примерно 70% стоимости товаров, которые Китай ввозит из России, приходится на нефть, природный газ и уголь. Также Китай импортирует медь и медную руду, древесину, топливо и морепродукты, а экспортирует — смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, детские игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры, компьютеры и многие другие товары.

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