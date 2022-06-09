Джакарта, 9 июня, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Пожар произошел на фабрике, расположенной в округе Тангеранг в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

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Пожар произошел 9 июня в 12:18 по западно-индонезийскому времени. На месте происшествия находятся по меньшей мере шесть единиц пожарных машин. На фабрике также произошло 15 взрывов.

Причина пожара пока не выявлена. До сих пор нет никакой информации о погибших в результате пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,8, которое потрясло округа Мамуджу и Маджене на западе Сулавеси, привело к эвакуации 15 тысяч жителей.

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