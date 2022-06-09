Лондон, , 14:21 — REGNUM Экономический рост в Великобритании замедляется по мере нарастания кризиса стоимости жизни, предупреждает Британская торговая палата. Об этом 9 июня сообщает Bloomberg.

Падение Finobzor.ru

По прогнозам Британской торговой палаты (БТП), которая представляет десятки тысяч фирм, где работают 6 миллионов человек, в четвертом квартале 2022 года объем производства будет лишь немногим выше, чем в конце 2021 года, а потребители и предприятия будут сокращать расходы по мере повышения налогов и роста инфляции до 10%.

В опубликованном вечером 8 июня докладе БТП говорится, что экономика будет стагнировать во втором и третьем кварталах и немного сократится в последние три месяца года. За 2023 год в целом ВВП вырастет всего на 0,6%, говорится в докладе.

Этот мрачный прогноз подтверждает опасения, что Великобритания рискует впасть в рецессию на фоне снижения уровня жизни и увеличения расходов из-за роста цен.

В апреле инфляция достигла 40-летнего максимума в 9%, и ожидается, что ее пик придется на октябрь, когда прогнозируется дальнейшее резкое повышение расходов на энергоресурсы.

«Наш последний прогноз свидетельствует, что трудности, с которыми столкнулась экономика Великобритании, не показывают признаков ослабления: инфляционное давление сохраняется, а рост замедляется», — сказал директор по финансовой политике БТП Алекс Вейч.

Прогноз оказался более пессимистичным, чем предыдущие ожидания. Экономисты, опрошенные Bloomberg в мае, в целом рассчитывали на возобновление роста во втором полугодии после стагнации во втором квартале.

Потребительские расходы и инвестиции в бизнес в 2022 году вырастут меньше, чем прогнозировалось ранее, а в 2023 году вообще почти не увеличатся. Вейч заявил, что ухудшение прогноза по корпоративным расходам «особенно тревожно», и призвал правительство принять срочные меры для стимулирования инвестиций.

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