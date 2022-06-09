Гагра, Абхазия, , 12:05 — REGNUM Никакие резолюции ООН, инициированные Грузией, не повлияют на стремление Абхазии к укреплению суверенитета. Об этом 9 июня заявил ТАСС глава абхазского МИД Инал Ардзинба.

Флаг Абхазии

Он прокомментировал резолюцию, принятую Генеральной ассамблей ООН «Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского района/Южной Осетии, Грузия». В ней говорится, что после осетино-грузинского конфликта 2008 года с территории Абхазии и Южной Осетии пришлось уйти некоторым слоям населения. При этом республики объявляются частью Грузии.

«Сколько бы ни было принято таких резолюций, наше стремление к укреплению государственного суверенитета и развитию нашей страны неизменно. Мы будем двигаться и дальше в этом направлении», — сказал Ардзинба.

Министр также заявил, что принятая резолюция игнорирует историческую справедливость и то, что абхазский народ имеет тысячелетнюю историю государственности.

Напомним, в 2008 году Грузия, заручившись поддержкой Запада, напала на Южную Осетию. Россия на правах миротворца вмешалась в грузино-осетинский конфликт и принудила агрессора к миру. После этого Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии.