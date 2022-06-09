Джакарта, , 11:59 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,8, которое потрясло округа Мамуджу и Маджене на западе Сулавеси, привело к эвакуации 15 тысяч жителей, сообщает CNN Indonesia.

Стихийное бедствие в Индонезии (сс) U.S. Embassy, Jakarta

Кроме того, около 17 человек получили ранения.

В региональном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии подтвердили, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло 8 июня в районе Мамуджу.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский паром Dumai Line загорелся в водах Секупанга в Индонезии.

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