Пекин, , 11:41 — REGNUM В последние дни Китай потерял двух выдающихся деятелей, которые на протяжении многих десятилетий вносили значительный вклад в развитие медицины и искусства в стране － пионера торакальной хирургии Синь Юйлина и известного актера и режиссера Лань Тянье.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Оба были награждены медалью 1 июля, высшей наградой Коммунистической партии Китая. Впервые медаль была вручена в 2021 году в рамках празднования векового юбилея Компартии Китая.

Синь Юйлин, пионер торакальной хирургии в Китае и первый президент Больницы китайско-японской дружбы в Пекине, скончался вечером 7 июня в возрасте 101 года, говорится в некрологе больницы. В прошлом году торакальный хирург был награжден медалью 1 июля, высшей наградой КПК, за его вклад в медицинский сектор страны.

Синь родился в 1921 году в провинции Хэбэй и был членом партии с 1939 года. В 1938 году он вступил в армию, а в следующем году был направлен в медицинскую бригаду Генри Нормана Бетьюна, известного канадского врача, который служил вместе с армией во время Войны Сопротивления японской агрессии (1931-1945).

В 1951 году он был направлен в Советский Союз для изучения медицины в составе первой группы китайских студентов, отправленных правительством за границу, и вернулся в страну пять лет спустя с докторской степенью. Затем он работал в одном из учреждений Пекина, где было создано отделение торакальной хирургии.

С 1958 по 1980 год он подготовил более 1000 торакальных хирургов и руководил более чем 40 больницами по созданию торакальной хирургии, поскольку в то время во многих провинциях Китая не было отделений торакальной хирургии. В 1982 году Синь был назначен руководить строительством Больницы китайско-японской дружбы и стал первым президентом больницы.

Китайский актер и режиссер Лань Тянье, чья карьера длилась более семи десятилетий, скончался в своем доме в Пекине в среду в возрасте 95 лет, сообщает Пекинский народный художественный театр. Имя нарицательное в Китае, Лань был известен своими многочисленными ролями в кино, телевизионных драмах и театре.

Родившийся в уезде Жаоян города Хэншуй в провинция Хэбэй 4 мая 1927 года, Лань, чье настоящее имя было Ван Жунсен, в том же году вместе со своей семьей переехал в Пекин.

Он был ребенком с множеством интересов. Своей любовью к литературе он был обязан своему деду Ван Шэн чжуну, который был поклонником пиншу, традиционной китайской формы устного повествования, восходящей к династии Сун (960-1279). Благодаря своей матери, ярой поклоннице Пекинской оперы.

Лань вступил в КПК 23 сентября 1945 года, следуя по стопам своей старшей сестры, которая тайно работала на партию.

В 1949 году, после основания Китайской Народной Республики, современная китайская драматургия получила новый импульс, и в 1952 году был создан Пекинский народный художественный театр. Лань был в числе первой группы актеров, присоединившихся к театру, который остается выдающимся домом китайской драмы.

В 1963 году он дебютировал как режиссер, когда Пекинский народный художественный театр поставил пьесу «Гуань Ханьцин». После этого Лань поставил более 10 пьес, в том числе «Перед свадьбой», в центре которой люди, жившие в пекинских деревнях в 1960-х годах, и «Визит», китайскую адаптацию пьесы швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта.

После ухода на пенсию в 1987 году Лань сосредоточился на воспитании молодого поколения театральных актеров. В 2011 году, чтобы отпраздновать 90-летие КПК, Пекинский народный художественный театр пересмотрел адаптацию Цао Юя по роману Ба Цзиня 1933 года «Цзя» («Семья»). Затем, в возрасте 84 лет, Лань вернулся на сцену в качестве актера.