Деревня Горбунки, Ленинградская область, , 11:37 — REGNUM Военнослужащий из Ленинградской области Кемал Бостанов погиб, спасая однополчан во время специальной военной операции России на Украине, сообщается 9 июня на официальной странице Горбунковского сельского поселения Ленобласти в соцсети «ВКонтакте».

Кемал Бостанов (фото группы VK «Горбунки») vk.com/mogsp

21-летний уроженец Ломоносовского района Ленобласти погиб при выполнении специальных задач на территории Донбасса и Украины.

«Вытаскивая раненных, пытаясь спасти им жизнь, молодой человек отдал свою», — говорится в сообщении.

Кемал с детства увлекался спортом и посещал кружок бокса в спорткомплексе в Горбунках. Окончил Ломоносовскую школу №3, затем Петродворцовый колледж в Стрельне по специальности мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Работал на птицефабрике в деревне Горбунки.

«Похороны Кемала состоятся 10 июня в ДК около 11:00 мск. В 10:00 мск прощание в храме Знаменки», — уточнили в комментариях к сообщению местные жители.

Отметим, с начала специальной военной операции на Украине стало известно о гибели уже 26 жителей Ленинградской области.

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