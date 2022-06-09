Москва, , 11:29 — REGNUM В Москве в начала реализации программы реновации по технологии умного сноса демонтировано 95 старых пятиэтажек, сообщается на портале мэра столицы.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На месте снесенных старых домов по программе реновации построят около 3 млн кв. метров нового жилья. Сейчас идет или уже завершено переселение жителей 514 пятиэтажек в 182 новостройки.

С начала реализации программы реновации начали переезд 86,8 тыс. участников программы, а 57 тыс. из них уже отметили новоселье.

Построено в столице 190 новых домов площадью 2,5 млн кв. метров. Ведется строительство и проектирование 398 домов площадью более 7 млн кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в программу реновации включено еще 13 новых стартовых площадок.

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