Москва, , 11:24 — REGNUM Экономические санкции против России не были согласованы со всеми резидентами еврозоны и нанесли непоправимый вред европейским экономикам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

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«С высоких трибун европейские политики постоянно выступают за политику мультикультурализма, но на деле строят геополитическую систему, которая полностью ориентирована и подчинена национальным интересам Соединенных Штатов в сфере международных отношений и национальной безопасности, — констатировал Ильинский. — Экономические санкции против России не были согласованы со всеми резидентами еврозоны и нанесли непоправимый вред европейским экономикам. Для усиления своего доминирования над национальными правительствами Европы руководство Евросоюза выступило с инициативой передачи права запуска переговорных форматов главе МИД ЕС, что фактически означает полную ликвидацию стратегической независимости и дипломатического суверенитета европейских государств».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский заявил, что европейские бюрократы забыли о других государствах, которые не желают присоединиться к политике санкционного давления на Россию.

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