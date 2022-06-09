Тегеран, 9 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Производство и установка центрифуг новых поколений, предназначенных для обогащения урана, ускорили власти Ирана. Об этом 9 июня сообщает агентство ISNA со ссылкой на источник.

President.ir Иранские центрифуги

При этом уточняется, что установка более современных центрифуг и отключение камер наблюдения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на иранских ядерных объектах являются ответными мерами Тегерана на резолюцию МАГАТЭ в отношении Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что США считают «прискорбным и контрпродуктивным» желание Ирана снять две камеры наблюдения ООН в своем ядерном центре