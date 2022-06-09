Донецк, , 11:09 — REGNUM В данный момент войска Донецкой Народной Республики (ДНР) при огневой поддержке Вооруженных сил РФ начали бои за город Славянск. Об этом 9 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что группировка войск ДНР совместно с Вооруженными силами РФ продолжает освобождать населенные пункты республики, ранее находившиеся под контролем украинских вооруженных формирований.

«В настоящее время под нашим контролем находится 231 населенный пункт, включая Святогорск и Татьяновку. Идут бои за Славянск», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее народный артист России Сергей Безруков посетил в Екатеринбурге госпиталь, в котором проходят лечение бойцы, раненые во время спецоперации.