Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM Нетрезвый петербуржец стал фигурантом уголовного дела за надругательство над государственным флагом, сообщили 9 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Российский флаг Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Инцидент произошел 6 июня в Выборгском районе Петербурга. В полицию обратилась 38-летняя горожанка, которая сообщила, что двое нетрезвых мужчин сняли флаг РФ, установленный на фасаде жилого дома 51 по проспекту Энгельса и ушли с ним.

«По горячим следам был задержан 32-летний неработающий мужчина. Полицейские изъяли у него флаг», — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки 8 июня года в отношении горожанина полицией возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ («Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации»). Ему грозит ограничение свободы до одного года, либо принудительные работы, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.