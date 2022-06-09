Санкт-Петербург, 9 июня, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Нетрезвый петербуржец стал фигурантом уголовного дела за надругательство над государственным флагом, сообщили 9 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Российский флаг

Инцидент произошел 6 июня в Выборгском районе Петербурга. В полицию обратилась 38-летняя горожанка, которая сообщила, что двое нетрезвых мужчин сняли флаг РФ, установленный на фасаде жилого дома 51 по проспекту Энгельса и ушли с ним.

«По горячим следам был задержан 32-летний неработающий мужчина. Полицейские изъяли у него флаг», — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки 8 июня года в отношении горожанина полицией возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ («Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации»). Ему грозит ограничение свободы до одного года, либо принудительные работы, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.