Донецк, 9 июня, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал город Макеевка. Об этом 9 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Удар зафиксирован в 6:10 с позиций в городе Авдеевка. По Червоногвардейскому району выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования открыли огонь по Донецку.