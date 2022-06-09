Москва, , 10:54 — REGNUM Для участия в Московской неделе моды подали с 20 по 26 июня заявки подали около 900 дизайнеров из 79 городов России, сообщается на портале мэра столицы.

Показы проекта «Территория Русской моды» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дизайнеры со всей страны смогут представить свои коллекции и бренды на разных городских площадках. Центральной площадкой Недели моды станет парк «Зарядье». Там коллекции представят порядка 120 дизайнеров. Запланировано около 70 показов.

Остальные участники Московской неделе моды представят свои работы на других площадках столицы, например на ВДНХ или Тверской площади.

Как сообщало ИА REGNUM, к Московской неделе моды присоединятся площадки по всему городу.

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