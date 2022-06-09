Берлин, 9 июня, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Свой визит в Берлин, в ходе которого у него была намечена встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, неожиданно отменил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба немецкого министерства обороны.

Håkan Dahlström Йенс Столтенберг

«Генсек НАТО проинформировал, что он неожиданно отменил визит в Берлин», — говорится в сообщении.

При этом, кроме встречи с Шольцем, в ходе своего визита Столтенберг намеревался провести встречу с главой минобороны Германии Кристиной Ламбрехт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр заявил, что отношения России и Германии переживают настоящий обвал после 24 февраля.