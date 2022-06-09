Донецк, 9 июня, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли с применением артиллерии населенный пункт Гольмовский и город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 09:45 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Также отмечается, что в 10:15 ВСУ обстреляли Гольмовский, выпустив по этому населенному пункту пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы, Герой России Адам Делимханов («Единая Россия») допустил, что специальная военная операция на Украине может завершиться до конца 2022 года.