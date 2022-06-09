Санкт-Петербург, 9 июня, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Пятилетняя девочка упала с качелей и получила частичный разрыв печени во время прогулки на площадке в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщил 9 июня ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

пресс-служба прокуратуры СПб Качели на которых ребенок получил тяжелую травму

Несчастный случай произошел 8 июня во время вечерней прогулки на площадке на территории детского сада, расположенного на Гражданском проспекте, 75/5, в Калининском районе города. Пятилетняя девочка качалась на качелях, в какой-то момент, по ее словам, она не удержалась и упала с высоты 1,5 метров на живот, ударивших о металлическую перекладину.

«Ребенка госпитализировали в детскую больницу, у него диагностировали разрыв правой доли печени. Состояние тяжелое, девочка помещена в реанимацию», — добавил источник.

Отметим, что травмированием ребенка заинтересовались в ГСУ СКР по Петербургу и прокуратуре города. Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в ГСУ СКР по региону.

В свою очередь в прокуратуре города сообщили, что установят причины и условия произошедшего, а также дадут оценку исполнению законодательства о безопасном пребывании детей в учреждении, соблюдению условий их жизни и воспитания. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий

«Надзорное ведомство также контролирует ход и результаты доследственной проверки по данному факту», — подчеркнули в прокуратуре.